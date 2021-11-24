Укр

Обидчика "Шахтера" приговорили к году условно за шантаж партнера интимным видео

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Карим Бензема и Матье Вальбуэна Новость обновлена 24 ноября 2021, 13:38
Карим Бензема и Матье Вальбуэна

Француза признали виновным в посредничестве. 

Известный французский футболист "Реала" Карим Бензема, который недавно забил гол "Шахтеру" в Лиге чемпионов, был признан виновным в деле о шантаже экс-игрока сборной Франции Матье Вальбуэна.

Об этом сообщает rmcsport.

Суд признал форварда "Реала" виновным и приговорил Карима к одному году тюремного заключения условно. Также нападающий должен выплатить штраф в размере 75 тысяч евро

Напомним, Бензема стал фигурантом дела о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Вальбуэна после того, как в 2015 году подстрекал Матье заплатить шантажистам, которые запугивали игрока сливом его интимного видео в сеть. По сути Карим действовал в той ситуации как посредник между шантажистами и Вальбуэна. Как только эта история стала достоянием общественности обоих игроков отстранили от сборной Франции. Карим, будучи лучшим французским нападающим, пропустил победный для Франции чемпионат мира по футболу-2018. Из-за недостатка хороших исполнителей главный тренер "Трехцветных" Дидье Дешам все-таки позвал Карима в команду на Евро-2020, где французы провалились.

К слову, шантажисты, один из которых дружит с Бензема, получили реальные сроки (от 15 месяцев до 2,5 лет тюрьмы).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коноплянка ударил партнера по команде на тренировке "Шахтера".

Теги:
#Футбол #Сборная Франции #ФК Реал #Матье Вальбуэна #Карим Бензема
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