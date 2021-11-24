Формат проведения футбольных матчей может претерпеть изменений

Дело касается перерыва между таймами.

Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) планирует увеличить время перерывов во время футбольных матчей, сообщает Sports.ru.

По данным источника, речь идет о длительности паузы между таймами, которая составит 25 минут (вместо положенных 15 на данный момент). Пока такие изменения могут произойти лишь в турнирах, которые проводятся в Латинской Америке, а в дальнейшем этот опыт хотят использовать и во всех других лигах.

По мнению авторов инициатив, это позволит добавить зрелищности играм. К примеру, клубы-хозяева смогут устраивать концертные шоу-программы, чтобы завлекать зрителей на трибуны. К тому же, это даст возможность болельщикам успеть справиться со своими делами (сходить в туалет, или взять поесть/выпить).

Ранее в мировом футболе в 2009 году уже пытались увеличить время перерыва до 20 минут, но идею так и не поддержали.

Как ранее сообщал "Телеграф", в украинском футболе может появиться новый пункт в регламенте проведения соревнования после скандальной встречи "Динамо" и "Черноморца".