Укр

Формат проведения футбольных матчей может претерпеть изменений

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
45
Паузы в футболе могут стать дольше Новость обновлена 24 ноября 2021, 20:38
Паузы в футболе могут стать дольше

Дело касается перерыва между таймами.

Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) планирует увеличить время перерывов во время футбольных матчей, сообщает Sports.ru.

По данным источника, речь идет о длительности паузы между таймами, которая составит 25 минут (вместо положенных 15 на данный момент). Пока такие изменения могут произойти лишь в турнирах, которые проводятся в Латинской Америке, а в дальнейшем этот опыт хотят использовать и во всех других лигах.

По мнению авторов инициатив, это позволит добавить зрелищности играм. К примеру, клубы-хозяева смогут устраивать концертные шоу-программы, чтобы завлекать зрителей на трибуны. К тому же, это даст возможность болельщикам успеть справиться со своими делами (сходить в туалет, или взять поесть/выпить).

Ранее в мировом футболе в 2009 году уже пытались увеличить время перерыва до 20 минут, но идею так и не поддержали.

Как ранее сообщал "Телеграф", в украинском футболе может появиться новый пункт в регламенте проведения соревнования после скандальной встречи "Динамо" и "Черноморца".

Теги:
#Футбол #ФИФА #КОМНЕБОЛ
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Украина
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Категория
Народный депутат Николай Тищенко
В "Слуге народа" не определились с новым главой КГГА, но это точно не Тищенко — источники
Дата публикации
Категория
Кабмин
Энергонезависимость, судебная реформа и другое: Кабмин разработал план по противодействию олигархам
Дата публикации
Категория
Место происшествия
Пропавшего украинца нашли мертвым в другой области — его закопали в цистерне (фото)
Дата публикации
Категория
Митинг под стенами ВР
"Молитесь Богу": на митинге антипрививочников под Радой с трудом могли объяснить свои требования и позицию (видео)