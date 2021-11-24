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Формат проведення футбольних матчів може зазнати змін

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Паузи у футболі можуть стати довшими Новина оновлена 24 листопада 2021, 20:38
Паузи у футболі можуть стати довшими

Справа стосується перерви між таймами.

Конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) планує збільшити час перерв під час футбольних матчів, повідомляє Sports.ru.

За даними джерела, йдеться про тривалість паузи між таймами, яка становитиме 25 хвилин (замість 15 на даний момент). Поки що такі зміни можуть відбутися лише у турнірах, які проводяться в Латинській Америці, а надалі цей досвід хочуть використати і в усіх інших лігах.

На думку авторів ініціатив, це дозволить додати видовищності ігор. Наприклад, клуби-господарі матимуть змогу влаштовувати концертні шоу-програми, щоб приваблювати глядачів на трибуни. До того ж, це дасть змогу вболівальникам встигнути впоратися зі своїми справами (сходити в туалет або взяти поїсти/випити).

Раніше у світовому футболі 2009 року вже намагалися збільшити час перерви до 20 хвилин, але ідею так і не підтримали.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в українському футболі може з’явитися новий пункт у регламенті проведення змагання після скандальної зустрічі "Динамо" та "Чорноморця".

Теги:
#Футбол #ФІФА #КОМНЕБОЛ
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