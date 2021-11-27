Укр

Стартовый матч 16-го тура УПЛ завершился масштабным скандалом

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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"Мариуполь" против "Львова" Новость обновлена 27 ноября 2021, 11:07
"Мариуполь" против "Львова"

Арбитр не засчитал гол, дав свисток за секунду до точного удара.

Стартовый матч 16-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Львовом" завершился скандалом.

В конце первого тайма был назначен штрафной в ворота львовской команды. Мариупольцы пошли исполнять удар в компенсированное время, завязалась борьба в штрафной площади, и Марк Мампасси от перекладины отправил мяч в сетку ворот.

Главный арбитр встречи Александр Дердо принял решение не засчитывать мяч, потому что дал свисток на перерыв секундой ранее. Игроки и предствители тренерского штаба "Мариуполя" пытались доказать арбитру его неправоту, однако за споры получили лишь желтые карточки.

Во втором тайме львовяне благодаря голу Алексея Долгого забили единственный мяч и вырвали победу у соперника.

После игры президент "Мариуполя" Андрей Санин в интервью клубной пресс-службе заявил, что это не "Львов" увез три очка, а бригада арбитров.

"Мариуполь" после 16 туров продолжает находиться на последнем месте с турнирной таблице, "Львов" — десятый.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ДТП погиб бывший президент львовского "Руха".

Теги:
#УПЛ #ФК Мариуполь #ФК Львов
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