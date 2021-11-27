Стартовий матч 16-го туру УПЛ завершився масштабним скандалом

Арбітр не зарахував гол, давши свисток за секунду до влучного удару.

Стартовий матч 16-го туру чемпіонату України між "Маріуполем" та "Львовом" завершився скандалом.

Наприкінці першого тайму було призначено штрафний у ворота львівської команди. Маріупольці пішли виконувати удар у компенсований час, почалася боротьба у штрафному майданчику, і Марк Мампассі від поперечини відправив м’яч у сітку воріт.

Головний арбітр зустрічі Олександр Дердо вирішив не зараховувати м’яч, бо дав свисток на перерву секундою раніше. Гравці та представники тренерського штабу "Маріуполя" намагалися довести арбітру його неправоту, проте за суперечки отримали лише жовті картки.

У другому таймі львів’яни завдяки голу Олексія Довгого забили єдиний м’яч та вирвали перемогу у суперника.

Після гри президент "Маріуполя" Андрій Санін в інтерв’ю клубній прес-службі заявив, що це не "Львів" виграв три очки, а бригада арбітрів.

"Маріуполь" після 16 турів продовжує перебувати на останньому місці з турнірної таблиці, "Львів" — десятий.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у ДТП загинув колишній президент львівського "Руху".