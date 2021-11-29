Вратарь-симулянт "удалил" одноклубника-грубияна (видео)

Необычный случай произошел на футбольном матче в Норвегии.

В поединке 28-го тура чемпионата Норвегии по футболу "Кристиансунн" принимал "Викинг". Под занавес встречи на поле произошла потасовка в стане игроков гостей.

Соответствующее видео появилось на страничке Gilles в Twitter.

В компенсированное время при счете 2:3 в пользу "Викинга" футболисты гостей начали выяснять отношения. Что-то не поделили вратарь Патрик Гуннарссон и полевой Давид Брекало. В какой-то момент нервы у словенского защитника не выдержали и он толкнул голкипера. Страж ворот почему-то завалился на газон, демонстрируя, что ему досталось по лицу. В итоге рефери не мог не отреагировать на случившееся и показал Брекало красную карточку. Таким образом, симуляция вратаря, по сути, "удалила" его партнера по команде. Кроме того, Давид пропустит и следующий матч "Викинга".

Видео симуляции вратаря доступно в сети:

К слову, одноклубники помирились после игры, а их совместное фото было опубликовано на официальной страничке "Викинга" в Twitter.

Добавим, что "Викинг" победил "Кристиансунн" со счетом 2:3 и остался на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Норвегии.

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