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Воротар-симулянт "видалив" одноклубника-грубіяна (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Футболісти Давід Брекало та Патрік Гуннарссон поштовхалися під час матчу Новина оновлена 29 листопада 2021, 12:46
Футболісти Давід Брекало та Патрік Гуннарссон поштовхалися під час матчу

Незвичайний випадок трапився на футбольному матчі в Норвегії.

У поєдинку 28-го туру чемпіонату Норвегії з футболу "Крістіансунн" приймав "Вікінг". Під завісу зустрічі на полі відбулася сутичка у таборі гравців гостей.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Gilles у Twitter.

У компенсований час за рахунку 2:3 на користь "Вікінгу" футболісти гостей почали з’ясовувати стосунки. Щось не поділили воротар Патрік Гуннарссон та польовий Давід Брекало. Якоїсь миті нерви у словенського захисника не витримали та він штовхнув голкіпера. Страж воріт чомусь завалився на газон, демонструючи, що йому дісталося по обличчю. У результаті рефері не міг не відреагувати на те, що сталося, і показав Брекало червону картку. Таким чином, симуляція воротаря, по суті, "видалила" його партнера по команді. Крім того, Давід пропустить і наступний матч "Вікінга".

Відео симуляції воротаря доступне в мережі:

До речі, одноклубники помирилися після гри, а їхнє спільне фото було опубліковано на офіційній сторінці "Вікінга" у Twitter.

Додамо, що "Вікінг" переміг "Крістіансунн" з рахунком 2:3 і залишився на третій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Норвегії.

Раніше "Телеграф" повідомляв про кричущу симуляцію футболіста у фіналі Кубка Лібертадорес-2021.

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