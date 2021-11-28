Футболіст-симулянт зображував муки після "поштовху" рефері (відео)

Кумедний момент стався у Південній Америці.

У ніч на неділю, 28 листопада (час київський), у Монтевідео (Уругвай) на стадіоні "Сентенаріо" відбувся фінальний матч Кубка Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів УЄФА у Південній Америці). У фіналі турніру зустрілися дві бразильські команди "Палмейрас" і "Фламенго", проте найбільш обговорюваним моментом зустрічі стала симуляція форварда перших Дейверсона.

За рахунку 2:1 на користь своєї команди нападник "Палмейрасу" Дейверсон після "поштовху" рефері впав на газон і став зображати муки. Схоже, футболіст подумав, що його "вдарив" суперник і хотів таким чином заробити для опонента попередження чи навіть червону картку. Момент потрапив у телетрансляцію поєдинку, спричинивши чимало усмішок у мережі.

Відео смішної симуляції Дейверсона:

Додамо, що гра так і завершилася з рахунком 2:1, а переможний гол у зустрічі у компенсований час забив саме Дейверсон.

Відеоогляд матчу "Палмейрас" — "Фламенго":

Раніше "Телеграф" повідомляв про страшну травму бразильця ПСЖ Неймара у матчі чемпіонату Франції з "Сент-Етьєном".