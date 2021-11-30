Вратарь швырнул мяч во время матча так, что попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)
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Кипер наконец-то получил признание.
Вратарь сборной Ирана и португальской "Боавишты" Алиреза Беираванд попал в Книгу рекордов Гиннесса, бросив футбольный мяч во время официального матча дальше всех.
Об этом сообщил сам спортсмен на своей страничке в Instagram.
Беираванд поблагодарил своих болельщиков и отметил, что ему удалось установить это достижение в футболке национальной команды. Примечательно, что вратарь установил рекорд в матче пятилетней давности, однако официальное награждение произошло только в ноябре 2021 года.
Отметим, в октябре 2016 года Алиреза в матче против Южной Кореи бросил мяч на расстояние 61,26 метра. К слову, атака, которую начала голкипер, едва не завершилась голом.
Видео феноменального броска Алирезы:
Сейчас 29-летний Беираванд на правах аренды выступает в чемпионате Португалии. В июле 2022 года он вернется в бельгийский "Антверпен". В текущем сезоне он сыграл 7 матчей, пропустив 15 голов. "Боавишта" идет на 11-м месте в турнирной таблице португальского первенства.
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