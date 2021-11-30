Укр

Вратарь швырнул мяч во время матча так, что попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
144
Алиреза Беираванд Новость обновлена 30 ноября 2021, 19:42
Алиреза Беираванд

Кипер наконец-то получил признание.

Вратарь сборной Ирана и португальской "Боавишты" Алиреза Беираванд попал в Книгу рекордов Гиннесса, бросив футбольный мяч во время официального матча дальше всех. 

Об этом сообщил сам спортсмен на своей страничке в Instagram.

Беираванд поблагодарил своих болельщиков и отметил, что ему удалось установить это достижение в футболке национальной команды. Примечательно, что вратарь установил рекорд в матче пятилетней давности, однако официальное награждение произошло только в ноябре 2021 года.

Отметим, в октябре 2016 года Алиреза в матче против Южной Кореи бросил мяч на расстояние 61,26 метра. К слову, атака, которую начала голкипер, едва не завершилась голом.

Видео феноменального броска Алирезы:

Сейчас 29-летний Беираванд на правах аренды выступает в чемпионате Португалии. В июле 2022 года он вернется в бельгийский "Антверпен". В текущем сезоне он сыграл 7 матчей, пропустив 15 голов. "Боавишта" идет на 11-м месте в турнирной таблице португальского первенства. 

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном ударе словенского баскетболиста.

Теги:
#Футбол #Книга рекордов Гиннесса
Эксперты уверяют, что транш не должен сказаться на курсе гривны
Экономика и Финансы
Взрывной рост тарифов и "сюрприз" в виде штрафов: какой ценой Украина получила $700 млн от МВФ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Эксперты уверяют, что транш не должен сказаться на курсе гривны
Взрывной рост тарифов и "сюрприз" в виде штрафов: какой ценой Украина получила $700 млн от МВФ
Дата публикации
Категория
Вакцина
Получить третью дозу вакцины от коронавируса можно будет уже зимой: Ляшко назвал условия
Дата публикации
Категория
Слуги народа в среду должны будут поддержать президента
"Слуги народа" получили из ОП особое указание на "день госпереворота": "Телеграф" узнал детали
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Ринат Ахметов
Зеленский, СБУ, Ахметов и государственный переворот: что здесь не так
Дата публикации
Категория
Фоторепортажи ноября
Пресс-марафон Зеленского, выходка Лероса и похороны Омельченко: главные события ноября глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)