Вратарь швырнул мяч во время матча так, что попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Кипер наконец-то получил признание.

Вратарь сборной Ирана и португальской "Боавишты" Алиреза Беираванд попал в Книгу рекордов Гиннесса, бросив футбольный мяч во время официального матча дальше всех.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей страничке в Instagram.

Беираванд поблагодарил своих болельщиков и отметил, что ему удалось установить это достижение в футболке национальной команды. Примечательно, что вратарь установил рекорд в матче пятилетней давности, однако официальное награждение произошло только в ноябре 2021 года.

Отметим, в октябре 2016 года Алиреза в матче против Южной Кореи бросил мяч на расстояние 61,26 метра. К слову, атака, которую начала голкипер, едва не завершилась голом.

Видео феноменального броска Алирезы:

Сейчас 29-летний Беираванд на правах аренды выступает в чемпионате Португалии. В июле 2022 года он вернется в бельгийский "Антверпен". В текущем сезоне он сыграл 7 матчей, пропустив 15 голов. "Боавишта" идет на 11-м месте в турнирной таблице португальского первенства.

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