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Воротар жбурнув м’яч під час матчу так, що потрапив до Книги рекордів Гіннесса (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Аліреза Беіраванд Новина оновлена 30 листопада 2021, 19:42
Аліреза Беіраванд

Кіпер нарешті отримав визнання.

Воротар збірної Ірану та португальської "Боавішти" Аліреза Беіраванд потрапив до Книги рекордів Гіннесса, кинувши футбольний м’яч під час офіційного матчу далі за всіх.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Беіраванд подякував своїм уболівальникам і зазначив, що йому вдалося встановити це досягнення у футболці національної команди. Примітно, що воротар встановив рекорд у матчі п’ятирічної давнини, проте офіційне нагородження відбулося лише у листопаді 2021 року.

Зазначимо, у жовтні 2016 року Аліреза у матчі проти Південної Кореї кинув м’яч на відстань 61,26 метра. До слова, атака, яку розпочала голкіпер, ледь не завершилася голом.

Відео феноменального кидка Алірези:

Наразі 29-річний Беіраванд на правах оренди виступає у чемпіонаті Португалії. У липні 2022 року він повернеться до бельгійського "Антверпена". Цього сезону він зіграв 7 матчів, пропустивши 15 голів. "Боавішта" йде на 11-му місці у турнірній таблиці португальської першості.

Раніше "Телеграф" повідомляв про неймовірний удар словенського баскетболіста.

Теги:
#Футбол #Книга рекордів Гіннесса
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