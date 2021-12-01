Укр

Звезда АПЛ наказал грабителей с битой в гараже (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Габриэль Новость обновлена 01 декабря 2021, 09:07
Габриэль

Оппонентов было двое.

Защитник "Арсенала" Габриэль столкнулся с неприятностями в собственном гараже, сообщает твиттер-аккаунт Tiro de Canto.

По данным источника, в понедельник ночью бразильского легионера лондонского клуба пытались ограбить парочка грабителей, причем те были с битой. Габриэль сначала их не заметил, но потом услышал шум в гараже и решил вернуться, чтобы узнать, что там происходит.

Судя по видео, злодеи пытались с помощью биты запугать футболиста, но тот рискнул и дал им отбор. Одного из грабителей он зажал в двери и сразу же отобрал биту. Второй испугавшись тут же убежал.

Одним из нападавших оказался 26-летний наркодиллер Абдерахам Муза. Полиция определила личность преступника благодаря частицам ДНК, которые он оставил в гараже.

Ранее в Сети активно обсуждали ограбление депутата Алексея Гончаренко. Преступники, которых уже задержали, вытащили у него сумку с 20 тысячами гривен и все банковские карты. Как позже выяснили полицейские, грабители, заполучив сумку с деньгами, тут же начали расплачиваться карточками в ближайшем супермаркете "АТБ" от вокзала в Жмеринке.

Теги:
#Ограбление #АПЛ #ФК Арсенал Лондон
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