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Зірка АПЛ покарав грабіжників із битою в гаражі (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Габріель Новина оновлена 01 грудня 2021, 09:07
Габріель

Опонентів було двоє.

Захисник "Арсеналу" Габріель зіштовхнувся з неприємностями у власному гаражі, повідомляє твіттер-аккаунт Tiro de Canto.

За даними джерела, у понеділок уночі бразильського легіонера лондонського клубу намагалися пограбувати парочка грабіжників, причому ті були з битою. Габріель спочатку їх не помітив, але потім почув гамір у гаражі і вирішив повернутися, щоб дізнатися, що там відбувається.

Судячи з відео, лиходії намагалися за допомогою біти залякати футболіста, але той ризикнув і дав відбір. Одного з грабіжників він затиснув у двері і одразу відібрав биту. Другий злякавшись одразу втік.

Одним із нападників виявився 26-річний наркодилер Абдерахам Муза. Поліція визначила особу злочинця завдяки частинкам ДНК, які він залишив у гаражі.

Раніше в Мережі активно обговорювали пограбування депутата Олексія Гончаренка. Злочинці, яких вже затримали, витягли у нього сумку із 20 тисячами гривень та всі банківські картки. Як пізніше з’ясували поліцейські, грабіжники, придбавши сумку з грошима, відразу почали розплачуватись картками в найближчому супермаркеті "АТБ" від вокзалу в Жмеринці.

Теги:
#Пограбування #АПЛ #ФК Арсенал Лондон
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