Укр

Сборная Англии по футболу забила рекордные 20 голов в официальном матче (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Женская сборная Англии установила рекорд Новость обновлена 01 декабря 2021, 12:21
Женская сборная Англии установила рекорд

Удивительный матч выдали английские футболистки.

Во вторник, 30 ноября, женская сборная Англии по футболу камня на камне не оставила от команды Латвии в матче отбора на чемпионат мира-2023. Встреча состоялась в Донкастере на стадионе "Кипмоут" и завершилась со счетом 20:0 в пользу хозяев! Эта победа стала рекордной для английской сборной.

Главной героиней матча стала Лорен Хемп которая забила в ворота соперников 4 гола, еще три футболистки отметились хет-триками. 

Примечательно, что англичанки нанесли 66 ударов в сторону ворот оппоненток (30 — в створ). "Львицы" 86% времени владели мячом, не дав латвийкам ни разу пробить по своим воротам.

Удивительная статистика матча Англия — Латвия: 

Видеообзор матча Англия — Латвия:

Добавим, что сборная Англии уверенно лидирует в отборочной группе, набрав 18 очков в 6 играх. Примечательно, что англичанки забили 53 голов, не пропустив ни разу.

Отметим, 29 ноября бельгийки победили команду Армении со счетом 19:0, но этот рекорд был превзойден уже на следующей день Англией.

Женская сборная Украины под руководством нового испанского тренера проиграла в гостях Венгрии (4:2). Наша команда находится на предпоследнем месте в отборочной группе, уступая Испании, Шотландии и Венгрии. "Желто-синие" на данный момент опережают только команду Фарерских островов.

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#Футбол #Сборная Англии
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