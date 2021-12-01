Збірна Англії з футболу забила рекордні 20 голів в офіційному матчі (відео)

Дивовижний матч видали англійські футболістки.

У вівторок, 30 листопада, жіноча збірна Англії з футболу розгромила команду Латвії у матчі відбору на чемпіонат світу-2023. Зустріч відбулася у Донкастері на стадіоні "Кіпмоут" та завершилася з рахунком 20:0 на користь господарів! Ця перемога стала рекордною для англійської збірної.

Головною героїнею матчу стала Лорен Хемп, яка забила у ворота суперників 4 голи, ще три футболістки відзначилися хет-триками.

Примітно, що англійки завдали 66 ударів у бік воріт опоненток (30 – у площину воріт). "Левиці" 86% часу володіли м’ячем, не давши латвійкам жодного разу пробити по своїх воротах.

Дивовижна статистика матчу Англія — Латвія:

Відеоогляд матчу Англія — Латвія:

Додамо, що збірна Англії впевнено лідирує у відбірковій групі, набравши 18 очок у 6 іграх. Примітно, що англійки забили 53 голи, не пропустивши жодного разу.

Зазначимо, 29 листопада бельгійки перемогли команду Вірменії з рахунком 19:0, але цей рекорд був перевершений вже наступного дня Англією.

Жіноча збірна України під керівництвом нового іспанського тренера програла у гостях Угорщини (4:2). Наша команда знаходиться на передостанньому місці у відбірковій групі, поступаючись Іспанії, Шотландії та Угорщині. "Жовто-сині" на цей час випереджають лише команду Фарерських островів.