Российская биатлонистка заявила о блате в сборной (видео)

Спортсменка дала откровенное интервью.

Известная российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о нечестной системе отбора в национальную команду.

Об этом биатлонистка заявила в интервью на YouTube-канале Lapshin Live.

Резцова рассказала, что в отборе участвуют 18 спортсменов и только победитель стартов получает прямую путевку в основную команду. Еще 5 мест тренеры распределяют по своим предпочтениям и даже могут взять в команду спортсменку, которая финишировала последней в отборе. Кристине не нравится эта ситуация, ведь она не хочет "строить глазки", чтобы попасть в команду.

"Если бы я была президентом Союза Биатлонистов России, то все бы поменяла. У нас отборы практически полностью по решению тренеров, и это как минимум неправильно. В команде около 18 человек. Прописано, что у нас один человек отбирается, а еще пять – тренерским решением. Представляете? Только тот, кто выиграл, заслужил свое место. А остальные пятеро могут и 18-е место занимать. Что за бред? Должен быть спортивный принцип – сто процентов. Мы в спорте, не в политике. Мы не должны заниматься тем, чтобы кому-то понравиться. Мы не должны улыбаться, чтобы нас за это брали. Если мы тренируемся, то должны показывать результат", — считает Резцова.

Добавим, что Резцова оказалась в составе сборной РФ на второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2021/22 в Швеции.

Заявка сборной России: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Отметим, второй этап КМ по биатлону стартует 2 декабря женским спринтом.

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе российских биатлонистов на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.