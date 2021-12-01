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Російська біатлоністка заявила про блат у збірній (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Крістіна Резцова дала відверте інтерв’ю Новина оновлена 01 грудня 2021, 14:25
Крістіна Резцова дала відверте інтерв’ю

Спортсменка дала відверте інтерв’ю.

Відома російська біатлоністка Крістіна Резцова розповіла про нечесну систему відбору до національної команди.

Про це біатлоністка заявила в інтерв’ю на YouTube-каналі Lapshin Live.

Резцова розповіла, що у відборі беруть участь 18 спортсменів, і лише переможець стартів отримує пряму путівку до основної команди. Ще 5 місць тренери розподіляють за своїми уподобаннями й навіть можуть взяти в команду спортсменку, яка фінішувала останньою у відборі. Крістіні не подобається ця ситуація, адже вона не хоче "стріляти очима", щоб потрапити до команди.

"Якби я була президентом Союзу Біатлоністів Росії, то все б поміняла. У нас відбори практично повністю за рішенням тренерів, і це як мінімум неправильно. У команді близько 18 осіб. Прописано, що у нас одна людина відбирається, а ще п’ять — тренерським рішенням. Уявляєте? Тільки той, хто виграв, заслужив своє місце. А решта п’ятеро можуть і 18-е місце займати. Що за маячня? Має бути спортивний принцип — сто відсотків. Ми у спорті, не в політиці. Ми не повинні займатися тим, щоб комусь сподобатися. Ми не повинні посміхатися, щоб нас за це брали. Якщо ми тренуємось, то маємо показувати результат", — вважає Резцова.

Додамо, що Резцова опинилася у складі збірної РФ на другий етап Кубка світу з біатлону сезону 2021/22 у Швеції.

Заявка збірної Росії: Світлана Миронова, Уляна Нігматуліна, Лариса Кукліна, Ірина Казакевич, Валерія Васнєцова та Крістіна Резцова.

Зазначимо, другий етап КМ з біатлону стартує 2 грудня жіночим спринтом.

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфуз російських біатлоністів на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.

Теги:
#Збірна Росії з біатлону #Христина Резцова
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