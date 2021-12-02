Укр

Итальянский инсайдер объяснил, почему Зинченко не перейдет в "Дженоа" к Шевченко

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Александр Зинченко Новость обновлена 02 декабря 2021, 15:04
Александр Зинченко

У клуба из Генуи не тот статус.

Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио в эфире ютуб-канала Pressing объяснил, почему слабо верит в возможный переход полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в "Дженоа".

Ранее о подобном трансфере сообщали итальянские СМИ.

"По моему мнении, мало шансов, что Зинченко покинет "Манчестер Сити" ради "Дженоа". При всем уважении к итальянскому клубу, в Манчестере его очень любят – он играет за титулы, постоянно ведет борьбу за Лигу чемпионов.

На сегодня "Дженоа" не для Зинченко. Не так давно "Наполи" хотел его пригласить, ну какой "Дженоа", сейчас, думаю, он топ-игрок для Лиги чемпионов. Вряд ли он хочет бороться за выживание в Италии», — считает Ди Марцио.

В нынешнем сезоне Зинченко потерял место в основном составе "Манчестер Сити", сыграв только в семи матчах во всех турнирах.

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Шевченко никак не может одержать первую победу в "Дженоа". В среду генуэзцы на своем поле потерпели разгромное поражение от "Милана", в котором Шевченко выступал на протяжении многих лет в качестве футболиста.

Теги:
#ФК Манчестер Сити #ФК Дженоа #Серия А #Трансферы #Александр Зинченко
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