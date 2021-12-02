Італійський інсайдер пояснив, чому Зінченко не перейде до "Дженоа" Шевченка

У клубу із Генуї не той статус.

Італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо в ефірі ютуб-каналу Pressing пояснив, чому слабко вірить у можливий перехід півзахисника збірної України Олександра Зінченка до "Дженоа".

Раніше про подібний трансфер повідомляли італійські ЗМІ.

"На мою думку, мало шансів, що Зінченко залишить "Манчестер Сіті" заради "Дженоа". За всієї поваги до італійського клубу, в Манчестері його дуже люблять — він грає за титули, постійно веде боротьбу за Лігу чемпіонів".

Сьогодні "Дженоа" не для Зінченка. Нещодавно "Наполі" хотів його запросити, ну який "Дженоа", зараз, думаю, він топ-гравець для Ліги чемпіонів. Навряд чи він хоче виборювати виживання в Італії», — вважає Ді Марціо.

Цього сезону Зінченко втратив місце в основному складі "Манчестер Сіті", зігравши лише у семи матчах у всіх турнірах.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Шевченко ніяк не може здобути першу перемогу у "Дженоа". У середу генуезці на своєму полі зазнали розгромної поразки від "Мілана", в якій Шевченко виступав протягом багатьох років як футболіст.