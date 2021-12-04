Укр

Яремчук провел худший матч в составе "Бенфики" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Роман Яремчук Новость обновлена 04 декабря 2021, 10:51
Роман Яремчук

У украинца явный спад.

"Бенфика" в матче 13-го тура чемпионата Португалии дома уступила "Спортингу" — 1:3.

Нападающий "орлов" Роман Яремчук появился на поле сразу после перерыва, однако результативными действиями так и не отличился. Более того, при нем команда пропустила еще два мяча, а свой гол престижа забила аж на шестой компенсированной минуте.

Статистический сайт WhoScored поставил Яремчуку за весь второй тайм 5.8 баллов. Нападающий запомнился лишь моментом с неудавшимся дриблингом и дальнейшей потерей мяча. Такой же рейтинг имеют еще два футболиста «орлов», что является худшим показателем в команде.

Яремчук не забивает за португальский клуб уже более двух месяцев. Всего в нынешнем сезоне в активе украинского нападающего лишь четыре точных удара.

Как ранее сообщал "Телеграф", Роман Яремчук может стать игроком "Барселоны". Ранее главным вариантом для усиления каталонцев был Дарвин Нуньес, партнер Яремчука по португальскому клубу, но испанцы не хотят платить за уругвайского футболиста 60 миллионов евро.

Кроме того, хорошее мнение о Яремчуке и у главного тренера "Барселоны" Хави.

Теги:
#ФК Спортинг #ФК Бенфика #Роман Яремчук
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