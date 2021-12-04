Яремчук провів найгірший матч у складі "Бенфіки" (відео)

В українця явний спад.

"Бенфіка" у матчі 13-го туру чемпіонату Португалії вдома поступилася "Спортингу" — 1:3.

Нападник "орлів" Роман Яремчук з’явився на полі одразу після перерви, проте результативними діями так і не відзначився. Більше того, за нього команда пропустила ще два м’ячі, а свій гол престижу забила аж на шостій компенсованій хвилині.

Статистичний сайт WhoScored поставив Яремчук за весь другий тайм 5.8 балів. Нападник запам’ятався лише моментом із невдалим дриблінгом та подальшою втратою м’яча. Такий самий рейтинг мають ще два футболісти «орлів».

Яремчук не забиває за португальський клуб уже понад два місяці. Загалом у нинішньому сезоні в активі українського нападаючого лише чотири точні удари.

Як повідомляв "Телеграф", Роман Яремчук може стати гравцем "Барселони". Раніше головним варіантом для посилення каталонців був Дарвін Нуньєс, партнер Яремчука з португальського клубу, але іспанці не хочуть платити за уругвайського футболіста 60 мільйонів євро.

Крім того, гарна думка про Яремчука та головного тренера "Барселони" Хаві.