Укр

Джима обогнала всех россиянок в гонке преследования на этапе Кубка мира

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Юлия Джима Новость обновлена 04 декабря 2021, 14:39
Юлия Джима

В десятку Юлия так и не попала.

В шведском Эстерсунде завершилась женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира.

Победу в гонке отпраздновала норвежка Марте Олсбю Ройселанн (один промах), пять секунд с чистой стрельбой ей уступила француженка Анаи Бескон, а семь — ее соотечественница Анаис Шевалье-Буше (два выстрела мимо).

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая финишировала 14-й с двумя промахами. Отставание от лидера составило минуту и 32 секунду. Пять россиянок, которые принимали участие в гонке, финишировали ниже украинки.

Также принимала участие в гонке преследования и Вита Семеренко, которая с четырьмя промахами стала 54-й, проиграв больше пяти минут. Дарья Блашко, которая также квалифицировалась в пасьют, по решению тренерского штаба сегодня не стартовала.

В воскресенье заключительной гонкой для девушек станет эстафета, состав на которую у сборной Украины пока не определен, но будет известен в ближайшее время.

Как ранее сообщал "Телеграф", стал известен состав мужской сборной Украины на субботнюю эстафету в Эстерсунде.

Теги:
#Биатлон #Кубок мира по биатлону #Юлия Джима
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