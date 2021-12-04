Джима обогнала всех россиянок в гонке преследования на этапе Кубка мира

В десятку Юлия так и не попала.

В шведском Эстерсунде завершилась женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира.

Победу в гонке отпраздновала норвежка Марте Олсбю Ройселанн (один промах), пять секунд с чистой стрельбой ей уступила француженка Анаи Бескон, а семь — ее соотечественница Анаис Шевалье-Буше (два выстрела мимо).

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая финишировала 14-й с двумя промахами. Отставание от лидера составило минуту и 32 секунду. Пять россиянок, которые принимали участие в гонке, финишировали ниже украинки.

Также принимала участие в гонке преследования и Вита Семеренко, которая с четырьмя промахами стала 54-й, проиграв больше пяти минут. Дарья Блашко, которая также квалифицировалась в пасьют, по решению тренерского штаба сегодня не стартовала.

В воскресенье заключительной гонкой для девушек станет эстафета, состав на которую у сборной Украины пока не определен, но будет известен в ближайшее время.

Как ранее сообщал "Телеграф", стал известен состав мужской сборной Украины на субботнюю эстафету в Эстерсунде.