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Джима обігнала всіх росіянок у гонці переслідування на етапі Кубка світу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Юлія Джима Новина оновлена 04 грудня 2021, 14:39
Юлія Джима

До десятки Юлія так і не потрапила.

У шведському Естерсунді завершилися жіночі гонки переслідування на другому етапі Кубка світу.

Перемогу в гонці відсвяткувала норвежка Марті Олсбю Ройселан (один промах), п’ять секунд із чистою стріляниною їй поступилася француженка Анаї Бескон, а сім — її співвітчизниця Анаїс Шевальє-Буше (два постріли повз).

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала 14-ою із двома промахами. Відставання від лідера склало хвилину та 32 секунду. П’ять росіянок, які брали участь у перегонах, фінішували нижче за українку.

Також брала участь у перегонах і Віта Семеренко, яка з чотирма промахами стала 54-ою, програвши понад п’ять хвилин. Дар’я Блашко, яка також кваліфікувалася у пасьют, за рішенням тренерського штабу сьогодні не стартувала.

У неділю заключними перегонами для дівчат стане естафета, склад на яку у збірної України поки що не визначено, але буде відомий найближчим часом.

Як раніше повідомляв "Телеграф", став відомим склад чоловічої збірної України на суботню естафету в Естерсунді.

Теги:
#Біатлон #Кубок світу з біатлону #Юлія Джима
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