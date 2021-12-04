Джима обігнала всіх росіянок у гонці переслідування на етапі Кубка світу

До десятки Юлія так і не потрапила.

У шведському Естерсунді завершилися жіночі гонки переслідування на другому етапі Кубка світу.

Перемогу в гонці відсвяткувала норвежка Марті Олсбю Ройселан (один промах), п’ять секунд із чистою стріляниною їй поступилася француженка Анаї Бескон, а сім — її співвітчизниця Анаїс Шевальє-Буше (два постріли повз).

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала 14-ою із двома промахами. Відставання від лідера склало хвилину та 32 секунду. П’ять росіянок, які брали участь у перегонах, фінішували нижче за українку.

Також брала участь у перегонах і Віта Семеренко, яка з чотирма промахами стала 54-ою, програвши понад п’ять хвилин. Дар’я Блашко, яка також кваліфікувалася у пасьют, за рішенням тренерського штабу сьогодні не стартувала.

У неділю заключними перегонами для дівчат стане естафета, склад на яку у збірної України поки що не визначено, але буде відомий найближчим часом.

Як раніше повідомляв "Телеграф", став відомим склад чоловічої збірної України на суботню естафету в Естерсунді.