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Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Дмитро Підручний Новина оновлена 04 грудня 2021, 09:18
Дмитро Підручний

Старт – у суботу.

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на естафету у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Чоловічу команду представлять Артем Пріма, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Старт перегонів заплановано на 16.10 за київським часом. На даний момент збірна України в Кубку націй посідає 10-те місце, що наступного сезону може зменшити квоту на кількість учасників до чотирьох.

Як раніше повідомляв "Телеграф", український біатлон зараз переживає не найкращі часи. На етапі Кубка IBU у спринті жодна з українських дівчат не потрапила до тридцятки найсильніших.

З 31-го по 33-е місця розташувалися вітчизняні спортсменки з програшем понад дві хвилини: Ганна Кривоніс (один промах), Ольга Абрамова (два промахи) та Інна Петренко (два промахи).

Куди гірше виступила Катерина Бех, яка також із двома промахами стала 49-ою, програвши дві хвилини та 34 секунди. Невдало склалася гонка для Анастасії Розповідової, яка лише з однією незакритою мішенню стала 57-ою з програшем більш ніж у три хвилини.

Теги:
#Біатлон #Збірна України з біатлону
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