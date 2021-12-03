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Жодна з українських біатлоністок не потрапила до тридцятки найкращих на Кубку IBU

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ольга Абрамова Новина оновлена 03 грудня 2021, 16:19
Ольга Абрамова

Натомість одразу після 30-го всі щільно розташувалися.

У норвезькому Шушені слідом за чоловіками відбулися і жіночі спринтерські перегони на другому етапі Кубка IBU.

Перемогу завдяки точній стрільбі та гарному ходу здобула росіянка Анастасія Шевченко. Секунду їй поступилася норвежка Каролін Екдаль, а близько чотирьох — француженка Паулін Боте.

Представниці України у цій гонці не змогли показати високих результатів. З 31-го по 33-е місця розташувалися вітчизняні спортсменки з програшем понад дві хвилини: Ганна Кривоніс (один промах), Ольга Абрамова (два промахи) та Інна Петренко (два промахи).

Куди гірше виступила Катерина Бех, яка також із двома промахами стала 49-ою, програвши дві хвилини та 34 секунди. Невдало склалася гонка для Анастасії Розповідової, яка лише з однією незакритою мішенню стала 57-ою з програшем більш ніж у три хвилини.

У класичному спринті спортсменки долають 7.5 км із двома вогневими рубежами (стоячи та лежачи).

Як раніше повідомляв "Телеграф", українські біатлоністки невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу.

Теги:
#IBU #Збірна України з біатлону #Ольга Абрамова #Анна Кривонос
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