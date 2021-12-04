Укр

Букмекеры оценили шансы Шевченко нанести поражение принципиальным соперникам из "Ювентуса"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Андрей Шевченко Новость обновлена 04 декабря 2021, 18:45
Андрей Шевченко

Предпосылок для хорошей игры у "грифонов" мало.

В воскресенье в матче 16-го тура Серии А Андрей Шевченко попытается добыть первую победу в роли главного тренера "Дженоа". Соперник у клуба из Генуи — "Ювентус", который был принципиальным оппонентом для украинца во время игровой карьеры.

Аналитики компании Parimatch однозначным фаворитом встречи в Турине считают "Ювентус". Коэффициент на победу хозяев равен 1.22, на ничью — 6.60, а на выигрыш "Дженоа" — 16.00.

Букмекеры сомневаются, что "Дженоа" сможет увезти хотя бы очко их тяжелого выезда. Коэффициент на то, что "грифоны" не проиграют, составляет 4.80. Также высокие котировки на то, что "Дженоа" сможет забить больше одного мяча — 5.40.

Матч "Ювентус" — "Дженоа" состоится в воскресенье, начало — в 21.45. Посмотреть игру в прямом эфире можно на стриминговой платформе MEGOGO.

Как ранее сообщал "Телеграф", Шевченко объяснил, почему в ближайшее время он не будет подписывать украинских игроков. Также украинский специалист поделился ожиданиями от встречи с туринцами на традиционной пресс-конференции.

Теги:
#ФК Ювентус #ФК Дженоа #Серия А #Коэффициенты букмекеров
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