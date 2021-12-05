Укр

Киргизский боец UFC нокаутировал соперника киношным ударом (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Брэд Ридделл - Рафаэль Физиев Новость обновлена 05 декабря 2021, 12:21
Брэд Ридделл - Рафаэль Физиев

Зрители стали свидетелями яркого нокаута.

В ночь на воскресенье, 5 декабря (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер профессиональных единоборств от промоушена UFC, в со-главном событии которого в октагоне сразились Брэд Ридделл и Рафаэль Физиев.

30-летний новозеландец Ридделл и 28 летний представитель Киргизии Физиев провели зрелищный поединок, который завершился эффектным нокаутом. В третьем раунде Рафаэль нанес великолепный киношный хай-кик с разворота, после которого Брэд оказался не в состоянии продолжать поединок. Рефери грамотно остановил схватку, зафиксировав победу Физиева техническим нокаутом. Поединок проходил в рамках легкого веса (до 70 кг).

Видео нокаута в бою Брэд Ридделл — Рафаэль Физиев:

Добавим, что Рафаэль выиграл свой 11-й поединок в профи при одном поражении. У Риддела второе поражение при 10 триумфах.

Отметим, в главном бою шоу в Лас-Вегасе в рамках легчайшего веса (до 61 кг) сошлись Роб Фонт и Жозе Альдо. Победа единогласным решением судей досталась бразильцу Альдо.

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте на шоу ММА в Минске.

Теги:
#Нокаут #UFC #Рафаэль Физиев
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