Российского бойца ММА настигла карма после подлого поступка (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 59
Чеченец напал на американца на пресс-конференции.
В минувший уик-энд в Минске состоялся вечер профессионального ММА от промоушена ACA. В главном поединке шоу состоялся титульный бой в тяжелом весе между американским чемпионом Тони Джонсом и российским претендентом Мухуматом Вахаевым. Поединок завершился зрелищным нокаутом.
Соответствующее видео доступно на страничке промоушена в Instagram.
Уже в первом раунде чемпион мощным ударом с правой потряс оппонента, а затем серией ударов добил лежачего соперника.
Видео нокаута в бою Мухумат Вахаев — Тони Джонсон:
Добавим, что перед поединком на пресс-конференции чеченский претендент обиделся на трэш-ток со стороны американца так, что набросился на Тони. Джонсон отомстил за такую подлость уже в клетке.
Отметим, на счету Тони 16 побед при 5 поражениях. Вахаев в своем послужном списке имеет 10 побед при 5 поражениях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российский боец ММА убил врача после споров о вакцинации.
Напомним, на вечере UFC в Нью-Йорке боец-тяжеловес Крис Барнетт добыл эффектную победу нокаутом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-