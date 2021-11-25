Российского бойца ММА настигла карма после подлого поступка (видео)

Чеченец напал на американца на пресс-конференции.

В минувший уик-энд в Минске состоялся вечер профессионального ММА от промоушена ACA. В главном поединке шоу состоялся титульный бой в тяжелом весе между американским чемпионом Тони Джонсом и российским претендентом Мухуматом Вахаевым. Поединок завершился зрелищным нокаутом.

Соответствующее видео доступно на страничке промоушена в Instagram.

Уже в первом раунде чемпион мощным ударом с правой потряс оппонента, а затем серией ударов добил лежачего соперника.

Видео нокаута в бою Мухумат Вахаев — Тони Джонсон:

Добавим, что перед поединком на пресс-конференции чеченский претендент обиделся на трэш-ток со стороны американца так, что набросился на Тони. Джонсон отомстил за такую подлость уже в клетке.

Отметим, на счету Тони 16 побед при 5 поражениях. Вахаев в своем послужном списке имеет 10 побед при 5 поражениях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский боец ММА убил врача после споров о вакцинации.

Напомним, на вечере UFC в Нью-Йорке боец-тяжеловес Крис Барнетт добыл эффектную победу нокаутом.