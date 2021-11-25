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Російського бійця ММА наздогнала карма після підступного вчинку (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тоні Джонсон нокаутував Мухумата Вахаєва Новина оновлена 25 листопада 2021, 15:17
Тоні Джонсон нокаутував Мухумата Вахаєва

Чеченець напав на американця під час пресконференції.

Минулого вікенду в Мінську відбувся вечір професійного ММА від промоушена ACA. У головному поєдинку шоу відбувся титульний бій у важкій вазі між американським чемпіоном Тоні Джонсом та російським претендентом Мухуматом Вахаєвим. Поєдинок завершився видовищним нокаутом.

Відповідне відео доступне на сторінці промоушена в Instagram.

Вже в першому раунді чемпіон потужним ударом з правої вразив опонента, а потім серією ударів добив лежачого суперника.

Відео нокауту в бою Мухумат Вахаєв — Тоні Джонсон:

Додамо, що перед поєдинком на пресконференції чеченський претендент образився на трешток з боку американця так, що накинувся на Тоні. Джонсон помстився за таку підлість уже в клітці.

Зазначимо, на рахунку Тоні 16 перемог та 5 поразок. Вахаєв у своєму послужному списку має 10 перемог при 5 поразках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський боєць ММА вбив лікаря після суперечок щодо вакцинації.

Нагадаємо, на вечорі UFC у Нью-Йорку боєць-важковаговик Кріс Барнетт здобув ефектну перемогу нокаутом.

Теги:
#Нокаут #Змішані єдиноборства
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