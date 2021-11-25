Російського бійця ММА наздогнала карма після підступного вчинку (відео)
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Чеченець напав на американця під час пресконференції.
Минулого вікенду в Мінську відбувся вечір професійного ММА від промоушена ACA. У головному поєдинку шоу відбувся титульний бій у важкій вазі між американським чемпіоном Тоні Джонсом та російським претендентом Мухуматом Вахаєвим. Поєдинок завершився видовищним нокаутом.
Відповідне відео доступне на сторінці промоушена в Instagram.
Вже в першому раунді чемпіон потужним ударом з правої вразив опонента, а потім серією ударів добив лежачого суперника.
Відео нокауту в бою Мухумат Вахаєв — Тоні Джонсон:
Додамо, що перед поєдинком на пресконференції чеченський претендент образився на трешток з боку американця так, що накинувся на Тоні. Джонсон помстився за таку підлість уже в клітці.
Зазначимо, на рахунку Тоні 16 перемог та 5 поразок. Вахаєв у своєму послужному списку має 10 перемог при 5 поразках.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський боєць ММА вбив лікаря після суперечок щодо вакцинації.
Нагадаємо, на вечорі UFC у Нью-Йорку боєць-важковаговик Кріс Барнетт здобув ефектну перемогу нокаутом.
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