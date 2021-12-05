Киргизький боєць UFC нокаутував суперника кіношним ударом (відео)

Глядачі стали свідками яскравого нокауту.

У ніч на неділю, 5 грудня (час київський), у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся вечір професійних єдиноборств від промоушену UFC, у карді якого в октагоні билися Бред Рідделл і Рафаель Фізієв.

30-річний новозеландець Рідделл та 28-річний представник Киргизії Фізієв провели видовищний поєдинок, який завершився ефектним нокаутом. У третьому раунді Рафаель завдав суперникові чудовий кіношний хай-кік з розвороту, після якого Бред виявився не в змозі продовжувати поєдинок. Рефері грамотно зупинив бій, зафіксувавши перемогу Фізієва технічним нокаутом. Поєдинок проходив у легкій вазі (до 70 кг).

Відео нокауту в бою Бред Рідделл — Рафаель Фізієв:

Додамо, що Рафаель виграв свій 11-й поєдинок у профі за однієї поразки. У Рідделла друга поразка при 10 тріумфах.

Зазначимо, у головному бою шоу у Лас-Вегасі в рамках найлегшої ваги (до 61 кг) зійшлися Роб Фонт та Жозе Альдо. Перемога одноголосним рішенням суддів дісталася бразильцеві Альдо.

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