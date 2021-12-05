Боксеры оказались в редчайшем двойном нокдауне (видео)

Уникальная ситуация в боксе.

В пятницу, 3 декабря, в Нортбридже (Западная Австралия) состоялся примечательный вечер бокса, в рамках которого зрители стали свидетелями редчайшего события — двойного нокдауна.

Об этом сообщил промоутер Тони Тольж на своей страничке в Twitter.

Тони признался, что впервые в своей карьере стал свидетелем двойного нокдауна. Он отметил, что данное событие произошло в поединке представителей среднего веса Джо Маккой — Фано Кори. Примечательно, что на кону этого боя стоял второстепенный титул чемпиона по версии West Australia State в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Во время боя боксеры отправили друг друга в нокдаун. Бойцы поднялись и продолжили 6-раундовую схватку. По итогам поединка судьи присудили ничью решением большинства.

"Мой первый двойной нокдаун в качестве промоутера… Просто безумие…" — написал Тольж.

Видео двойного нокдауна в бою Джо Маккой — Фано Кори:

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