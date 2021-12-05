Усик, берегись: "Зверь" нокаутировал непобедимого немца в чемпионском бою (видео)

Небитый хорват опять победил.

Филип Хргович, непобедимый хорватский супертяжеловес, защитил титул чемпиона мира по версии IBF International в тяжелом весе на вечере бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 5 декабря (время киевское).

29-летний хорват по прозвищу "Зверь" без проблем одолел 34-летнего немца Эмира Ахматовича, который до это не знал поражений. Филип планомерно избивал соперника и дважды отправил того в нокдаун во втором раунде. В третьей трехминутке для Эмира все кончилось — Хргович зажал оппонента в углу ринга и ударами-бомбами заставил того оказаться на настиле. Рефери после третьего падения немца остановил поединок.

Видео нокаута в бою Филип Хргович — Эмир Ахматович:

Лучшие моменты боя Хргович — Ахматович:

Для небитого хорвата этот успех стал 14 в профессиональной карьере. Немец проиграл впервые, имея в своем послужном списке 10 побед.

Добавим, что основным поясом IBF владеет Александр Усик. Вполне вероятно, что после реванша с Джошуа IBF может обязать украинца провести обязательную защиту титула с хорватом. Однако сам Александр явно настроен на объединительный поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, который недавно "наехал" на украинца.