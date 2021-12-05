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Усик, бережись: "Звір" нокаутував непереможного німця у чемпіонському бою (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Філіп Хргович Новина оновлена 05 грудня 2021, 11:38
Філіп Хргович

Небитий хорват знову переміг.

Філіп Хргович, непереможний хорватський суперваговик, захистив титул чемпіона світу за версією IBF International у важкій вазі на вечорі боксу в Лас-Вегасі (штат Невада, США) 5 грудня (час київський).

29-річний хорват на прізвисько "Звір" без проблем здолав 34-річного німця Еміра Ахматовича, який до цього не знав поразок. Філіп планомірно бив суперника і двічі відправив того в нокдаун у другому раунді. У третій трихвилинці для Еміра все скінчилося — Хргович затиснув опонента в кутку рингу й ударами-бомбами змусив опинитися на настилі. Рефері після третього падіння німця зупинив поєдинок.

Відео нокауту в бою Філіп Хргович — Емір Ахматович:

Найкращі моменти бою Хргович — Ахматович:

Для небитого хорвата цей успіх став 14 у професійній кар’єрі. Німець програв уперше, маючи у своєму послужному списку 10 перемог.

Додамо, що основним поясом IBF володіє Олександр Усик. Цілком можливо, що після реваншу з Джошуа IBF може зобов’язати українця провести обов’язковий захист титулу з хорватом. Проте сам Олександр явно налаштований на об’єднавчий поєдинок з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі, який нещодавно "наїхав" на українця.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Філіп Хрговіч
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