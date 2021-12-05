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Боксери опинилися в рідкісному подвійному нокдауні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Джо Маккой — Фано Корі Новина оновлена 05 грудня 2021, 16:31
Джо Маккой — Фано Корі

Унікальна ситуація у боксі.

У п’ятницю, 3 грудня, у Нортбріджі (Західна Австралія) відбувся невеликий вечір боксу, в рамках якого глядачі стали свідками рідкісної події – подвійного нокдауну.

Про це повідомив промоутер Тоні Тольж на своїй сторінці у Twitter.

Тоні зізнався, що вперше у своїй кар’єрі став свідком подвійного нокдауну. Він зазначив, що ця подія відбулася в поєдинку представників середньої ваги Джо Маккой — Фано Корі. Примітно, що на кону цього бою стояв другорядний титул чемпіона за версією West Australia State у першій середній вазі (до 69,85 кг).

Під час бою боксери відправили один одного в нокдаун. Бійці піднялися та продовжили 6-раундову сутичку. За підсумками поєдинку судді присудили нічию рішенням більшості.

"Мій перший подвійний нокдаун у якості промоутера... Просто божевілля..." — написав Тольж.

Відео подвійного нокдауну в бою Джо Маккой — Фано Корі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що непереможний хорватський суперваговик Філіп Хргович переміг небитого раніше німця Еміра Ахматовича і захистив титул чемпіона за версією IBF International у суперважкій вазі.

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#Бокс #Нокаут
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