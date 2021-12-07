В составе сборной Украины по биатлону произошла вынужденная замена перед этапом Кубка мира в Хохфильцене

В первую команду возвращается Ольга Арабмова.

Опытная украинская биатлонистка Ольга Абрамова вызвана в расположение первой сборной Украины накануне старта третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает biathlon.com.ua.

В понедельник стало известно, что из-за проблем со здоровьем Анастасия Меркушина вынуждена была покинуть основу и вернуться в Украину для прохождения лечения. Тренерский штаб принял решение довызвать Абрамову, а Екатерина Бех продолжит восстанавливаться к следующему этапу во французском Анси.

На этап Кубка IBU (второго по силе биатлонного турнира) была вызвана Юлия Журавок, которая не выступала в последнее время из-за беременности и родов.

Третий этап Кубка мира начнется в пятницу. В программе соревнований запланированы спринты, гонки преследования и эстафеты.

Как ранее сообщал "Телеграф", Юлия Джима на предыдущем этапе в шведском Эстерсунде неплохо выступила в пасьюте, оставив позади всех россиянок. В эстафете украинская команда провалилась, заняв итоговое десятое место с проигрышем почти в пять минут.