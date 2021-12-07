У складі збірної України з біатлону відбулася вимушена заміна перед етапом Кубка світу у Хохфільцені

До першої команди повертається Ольга Арабмова.

Досвідчена українська біатлоністка Ольга Абрамова викликана у розташування першої збірної України напередодні старту третього етапу Кубка світу в австрійському Хохфільцені, повідомляє biathlon.com.ua.

У понеділок стало відомо, що через проблеми зі здоров’ям Анастасія Меркушина змушена була залишити основу та повернутися до України для проходження лікування. Тренерський штаб прийняв рішення викликати Абрамову, а Катерина Бех продовжить відновлюватися до наступного етапу у французькому Ансі.

На етап Кубка IBU (другого за силою біатлонного турніру) була викликана Юлія Журавок, яка не виступала останнім часом через вагітність та пологи.

Третій етап Кубка світу розпочнеться у п’ятницю. У програмі змагань заплановані спринти, гонки переслідування та естафети.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Юлія Джима на попередньому етапі у шведському Естерсунді непогано виступила у пасьюті, залишивши позаду всіх росіянок. В естафеті українська команда провалилася, посівши підсумкове десяте місце з програшем майже п’ять хвилин.