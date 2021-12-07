Вся футбольная Англия скорбит по 6-летнему мальчику, умершему после издевок родителей (видео)

Фанаты опять проявили социальную активность.

Этими выходными английские команды и их фанаты почтили память шестилетнего мальчика Артура Лабинджо-Хьюза.

Как сообщает The Guardian, мальчик умер в больнице в прошлом году, поступив к врачам с многочисленными травмами. Как выяснило следствие, отец мальчика Томас Хьюз обрел право на опекунство над Артуром после того, как мать мальчика посадили на 11 лет за убийство в 2019 году. Позже Хьюз начал встречаться с Эммой Тастин, с которой вместе и проживал.

Бабушка Артура позже заметила, что у мальчика очень много синяков на теле. За любые огрехи мальчик получал наказание, а однажды Эмма написала своему парню, что мальчик начал биться головой о стену и пол, не давая с ним ничего поделать.

Как позже выяснила полиция с помощью камер наблюдения, родители неоднократно кричали и били мальчика, умершего в больнице в 2020 году. В ноябре суд вынес следующий приговор горе-родителям: Тастин была приговорена к 29 годам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком, а отец — к 21 году за непреднамеренное убийство.

На шестой минуте матчей английские фанаты поднимались со своих кресел, аплодировали и скандировали имя мальчика. На некоторых стадионах даже было выведено изображение мальчика на табло.

Как ранее сообщал "Телеграф", 7 декабря под Черниговом столкнулась фура с пассажирским автобусом, погибли 10 человек.