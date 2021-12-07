Укр

Вся футбольная Англия скорбит по 6-летнему мальчику, умершему после издевок родителей (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
703
Футболка в Бирмингеме в память о мальчике Новость обновлена 07 декабря 2021, 10:03
Футболка в Бирмингеме в память о мальчике

Фанаты опять проявили социальную активность.

Этими выходными английские команды и их фанаты почтили память шестилетнего мальчика Артура Лабинджо-Хьюза.

Как сообщает The Guardian, мальчик умер в больнице в прошлом году, поступив к врачам с многочисленными травмами. Как выяснило следствие, отец мальчика Томас Хьюз обрел право на опекунство над Артуром после того, как мать мальчика посадили на 11 лет за убийство в 2019 году. Позже Хьюз начал встречаться с Эммой Тастин, с которой вместе и проживал.

Бабушка Артура позже заметила, что у мальчика очень много синяков на теле. За любые огрехи мальчик получал наказание, а однажды Эмма написала своему парню, что мальчик начал биться головой о стену и пол, не давая с ним ничего поделать.

Как позже выяснила полиция с помощью камер наблюдения, родители неоднократно кричали и били мальчика, умершего в больнице в 2020 году. В ноябре суд вынес следующий приговор горе-родителям: Тастин была приговорена к 29 годам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком, а отец — к 21 году за непреднамеренное убийство.

На шестой минуте матчей английские фанаты поднимались со своих кресел, аплодировали и скандировали имя мальчика. На некоторых стадионах даже было выведено изображение мальчика на табло.

Как ранее сообщал "Телеграф", 7 декабря под Черниговом столкнулась фура с пассажирским автобусом, погибли 10 человек.

Теги:
#Фанаты #Дети #АПЛ
Министр говорит, что Украина способна дать достойный отпор
Общество
Резников со спокойным лицом пообещал Путину "кровавую резню" в случае вторжения в Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Министр говорит, что Украина способна дать достойный отпор
Резников со спокойным лицом пообещал Путину "кровавую резню" в случае вторжения в Украину
Дата публикации
Категория
Место ДТП на трассе
Количество жертв с маршруткой и фурой растет: все подробности ДТП под Черниговом (карта, фото)
Дата публикации
Категория
Некоторые украинцы могут позабыть о "красной" зоне, но не о правилах, которые действовали в ней ранее
Жесткий карантин в действии: часть Украины "выпустили" с локдауна, но правила остались строгими
Дата публикации
Категория
Золотой газ - 10 гривен за куб, не считая потребления
Украинцев хотят заставить платить за доставку газа более 10 тысяч гривен в год: откуда такие цифры?
Дата публикации
Категория
ВСУ готовы достойно ответить российском агрессору
"Путин готов открыто воевать с Украиной": генерал ответил, какой "прием" могут оказать наши военные россиянам