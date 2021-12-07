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Вся футбольна Англія сумує за 6-річним хлопчиком, який помер після знущань батьків (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Футболка у Бірмінгемі на згадку про хлопчика Новина оновлена 07 грудня 2021, 10:03
Футболка у Бірмінгемі на згадку про хлопчика

Фанати знову проявили соціальну активність.

Цими вихідними англійські команди та їхні фанати вшанували пам’ять шестирічного хлопчика Артура Лабінджо-Хьюза.

Як повідомляє The Guardian, хлопчик помер у лікарні минулого року, поступивши до лікарів із численними травмами. Як з’ясувало слідство, батько хлопчика Томас Х’юз отримав право на опікунство над Артуром після того, як матір хлопчика посадили на 11 років за вбивство у 2019 році. Пізніше Х’юз почав зустрічатися з Еммою Тастін, з якою разом і проживав.

Бабуся Артура пізніше зауважила, що у хлопчика дуже багато синців на тілі. За будь-які огріхи хлопчик отримував покарання, а одного разу Емма написала своєму хлопцеві, що хлопчик почав битися головою об стіну і підлогу, не даючи нічого робити.

Як пізніше з’ясувала поліція за допомогою камер спостереження, батьки неодноразово кричали та били хлопчика, який помер у лікарні у 2020 році. У листопаді суд виніс наступний вирок горе-батькам: Тастін отримала 29 років ув’язнення за жорстоке поводження з дитиною, а батько — 21 рік за ненавмисне вбивство.

На шостій хвилині матчів англійські фанати піднімалися зі своїх крісел, аплодували та скандували ім’я хлопчика. На деяких стадіонах навіть виведено зображення хлопчика на табло.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 7 грудня під Черніговом зіткнулася фура з пасажирським автобусом, загинуло 10 людей.

Теги:
#Фанати #Діти #АПЛ
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