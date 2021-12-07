Боксер закрыл все вопросы в реванше, брутально нокаутировав непобедимого соперника (видео)

В Лондоне прошел чемпионский поединок.

В минувший уик-энд в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок в полутяжелом весе (до 79,378 кг) между местными бойцами Энтони Ярдом и Линдоном Артуром. Шоу завершилось зрелищным нокаутом.

Соответсвующее видео доступно на YouTube-канале BT Sport Boxing.

На кону поединка стояли второстепенные титулы WBO Inter-Continental и Commonwealth (British Empire) в полутяжелом весе. Победу зрелищным нокаутом уже в 4-м раунде добыл 30-летний Ярд, который мощным ударом с правой потушил свет 30-летнему "Королю Артуру".

Видео нокаута в бою Энтони Ярд — Линдон Артур:

Лучшие моменты поединка Ярд — Артур:

Примечательно, что боксеры уже встречались в ринге. В декабре 2020 года Линдон добыл победу раздельным решением судей. Добавим, что для Артура это поражение стало первым в карьере. В его послужном списке также 19 побед. Ярд выиграл 22 поединка, проиграв лишь дважды.

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