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Боксер закрив усі питання у реванші, брутально нокаутувавши непереможного суперника (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ентоні Ярд — Ліндон Артур Новина оновлена 07 грудня 2021, 12:09
Ентоні Ярд — Ліндон Артур

У Лондоні відбувся чемпіонський поєдинок.

Минулого вікенду у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський поєдинок у напівважкій вазі (до 79,378 кг) між місцевими бійцями Ентоні Ярдом і Ліндоном Артуром. Шоу завершилося видовищним нокаутом.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі BT Sport Boxing.

На кону поєдинку стояли другорядні титули WBO Inter-Continental та Commonwealth (British Empire) у напівважкій вазі. Перемогу видовищним нокаутом вже у 4-му раунді здобув 30-річний Ярд, який потужним ударом з правої потушив світло 30-річному "Королю Артуру".

Відео нокауту в бою Ентоні Ярд — Ліндон Артур:

Найкращі моменти поєдинку Ярд — Артур:

Цікаво, що боксери вже зустрічалися в ринзі. У грудні 2020 року Ліндон здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Додамо, що для Артура ця поразка стала першою в кар’єрі. У його послужному списку також 19 перемог. Ярд виграв 22 поєдинки, програвши лише двічі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут у бою колишнього суперника Володимира Кличка з ексчемпіоном UFC.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Ентоні Ярд
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