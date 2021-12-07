Боксер закрив усі питання у реванші, брутально нокаутувавши непереможного суперника (відео)
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У Лондоні відбувся чемпіонський поєдинок.
Минулого вікенду у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський поєдинок у напівважкій вазі (до 79,378 кг) між місцевими бійцями Ентоні Ярдом і Ліндоном Артуром. Шоу завершилося видовищним нокаутом.
Відповідне відео доступне на YouTube-каналі BT Sport Boxing.
На кону поєдинку стояли другорядні титули WBO Inter-Continental та Commonwealth (British Empire) у напівважкій вазі. Перемогу видовищним нокаутом вже у 4-му раунді здобув 30-річний Ярд, який потужним ударом з правої потушив світло 30-річному "Королю Артуру".
Відео нокауту в бою Ентоні Ярд — Ліндон Артур:
Найкращі моменти поєдинку Ярд — Артур:
Цікаво, що боксери вже зустрічалися в ринзі. У грудні 2020 року Ліндон здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Додамо, що для Артура ця поразка стала першою в кар’єрі. У його послужному списку також 19 перемог. Ярд виграв 22 поєдинки, програвши лише двічі.
Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут у бою колишнього суперника Володимира Кличка з ексчемпіоном UFC.
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