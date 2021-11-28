Екс-суперник Кличка нокаутував колишнього чемпіона UFC у трикутному ринзі (відео)

У світі набирають популярності незвичайні бої.

У США відбувся незвичайний вечір єдиноборств Triller Triad Combat, в рамках якого на ринзі зійшлися відомий боксер-суперваговик Кубрат Пулев та ексчемпіон UFC у важкій вазі Френк Мір.

Родзинці шоу додало протистояння боксерів та бійців ММА. Бій Пулев — Мір проходив у трикутному ринзі за особливими правилами: двохвилинні раунди, заборона ударами ногами. Крім того, дозволялося завдавати ударів з клінчу. У головному бою шоу болгарин Кубрат довів справу до перемоги вже у першому раунді. Експретендент не чемпіонський пояс у гевівейті затиснув американця в кутку рингу і почав планомірно бити суперника. Якоїсь миті Мір перестав захищатися, і рефері ухвалив рішення про зупинення поєдинку. Пулев здобув перемогу технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Кубрат Пулев — Френк Мір:

Українським любителям боксу Пулев відомий завдяки своєму поєдинку з Володимиром Кличком :

"Телеграф" нагадує, що 28 листопада в Нью-Йорку відбувся чемпіонський бій у легкій вазі Теофімо Лопес — Джордж Камбосос, який завершився апсетом року. Тепер українець Василь Ломаченко може отримати шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, нещодавно Теренс Кроуфорд успішно захистив титул чемпіона світу у бою з Шоном Портером.