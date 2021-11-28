Экс-соперник Кличко нокаутировал бывшего чемпиона UFC в треугольном ринге (видео)

В мире набирают популярность необычные бои.

В США состоялся необычный вечер единоборств Triller Triad Combat, в рамках которого на ринге сошлись известный боксер-супертяж Кубрат Пулев и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнк Мир.

Изюминке шоу добавило противостояние боксеров и бойцов ММА. Бой Пулев — Мир проходил в треугольном ринге по особым правилам: двухминутные раунды, запрет на удары ногами. Кроме того, разрешалось наносить удары из клинча. В главном бою шоу болгарин Кубрат довел дело до победы уже в первом раунде. Экс-претендент не чемпионский пояс в хевивейте зажал американца в углу ринга и начал планомерно избивать соперника. В какой-то момент Мир перестал защищаться, и рефери принял решение об остановке поединка. Пулев добыл победу техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Кубрат Пулев — Фрэнк Мир:

Украинским любителям бокса Пулев известен благодаря своему поединку с Владимиром Кличко:

"Телеграф" напоминает, что 28 ноября в Нью-Йорке состоялся чемпионский бой в легком весе Теофимо Лопес — Джордж Камбосос, который завершился апсетом года. Теперь украинец Василий Ломаченко может получить шанс стать абсолютным чемпионом мира.

Напомним, недавно Теренс Кроуфорд успешно защитил титул чемпиона мира в бою с Шоном Портером.