Зинченко отличился результативной передачей в матче против "Лейпцига" (видео)

Стараний украинца не хватило даже для ничьей.

Во вторник "Манчестер Сити" выездным матчем против "Лейпцига" завершил для себя групповой турнир Лиги чемпионов.

"Горожане" уступили сопернику со счетом 1:2, а к единственному голу команду имеет прямое отношение украинский легионер Александр Зинченко. 11-й номер получил передачу на левом фланге, промчался по бровке и выполнил кросс вдоль ворот. На дальней штанге удачно откликнулся на заброс Рияд Марез и в падении переправил мяч в сетку.

До этого немцы забили свои два мяча. Сначала Доминик Собослаи воспользовался провалом в обороне, вышел один на один с Эдерсоном, переиграл голкипера и покатил мяч уже в пустые ворота. Второй гол в активе Андре Силвы. Португалец получил мяч по центру штрафной, посмотрел и неотразимо пробил в правый нижний угол.

В параллельном матче группы "ПСЖ" обыграл "Брюгге" — 4:1. Таким образом, на финише группового турнира "Сити" с 12 очками занял первое место, на один балл меньше у "ПСЖ". Именно эти два коллектива и продолжат борьбу в Лиге чемпионов. А нынешний обидчик "горожан" отправится в Лигу Европы с третьего места, "Брюгге" же стал последним.

Как ранее сообщал "Телеграф", на днях жена Зинченко опубликовала трогательное фото с дочерью.