Укр

Зинченко отличился результативной передачей в матче против "Лейпцига" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Александр Зинченко Новость обновлена 07 декабря 2021, 22:18
Александр Зинченко

Стараний украинца не хватило даже для ничьей.

Во вторник "Манчестер Сити" выездным матчем против "Лейпцига" завершил для себя групповой турнир Лиги чемпионов.

"Горожане" уступили сопернику со счетом 1:2, а к единственному голу команду имеет прямое отношение украинский легионер Александр Зинченко. 11-й номер получил передачу на левом фланге, промчался по бровке и выполнил кросс вдоль ворот. На дальней штанге удачно откликнулся на заброс Рияд Марез и в падении переправил мяч в сетку.

До этого немцы забили свои два мяча. Сначала Доминик Собослаи воспользовался провалом в обороне, вышел один на один с Эдерсоном, переиграл голкипера и покатил мяч уже в пустые ворота. Второй гол в активе Андре Силвы. Португалец получил мяч по центру штрафной, посмотрел и неотразимо пробил в правый нижний угол.

В параллельном матче группы "ПСЖ" обыграл "Брюгге" — 4:1. Таким образом, на финише группового турнира "Сити" с 12 очками занял первое место, на один балл меньше у "ПСЖ". Именно эти два коллектива и продолжат борьбу в Лиге чемпионов. А нынешний обидчик "горожан" отправится в Лигу Европы с третьего места, "Брюгге" же стал последним.

Как ранее сообщал "Телеграф", на днях жена Зинченко опубликовала трогательное фото с дочерью.

Теги:
#ФК Манчестер Сити #Лига Чемпионов #Александр Зинченко #ФК РБ Лейпциг
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