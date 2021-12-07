Зинченко отличился результативной передачей в матче против "Лейпцига" (видео)
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Стараний украинца не хватило даже для ничьей.
Во вторник "Манчестер Сити" выездным матчем против "Лейпцига" завершил для себя групповой турнир Лиги чемпионов.
"Горожане" уступили сопернику со счетом 1:2, а к единственному голу команду имеет прямое отношение украинский легионер Александр Зинченко. 11-й номер получил передачу на левом фланге, промчался по бровке и выполнил кросс вдоль ворот. На дальней штанге удачно откликнулся на заброс Рияд Марез и в падении переправил мяч в сетку.
До этого немцы забили свои два мяча. Сначала Доминик Собослаи воспользовался провалом в обороне, вышел один на один с Эдерсоном, переиграл голкипера и покатил мяч уже в пустые ворота. Второй гол в активе Андре Силвы. Португалец получил мяч по центру штрафной, посмотрел и неотразимо пробил в правый нижний угол.
В параллельном матче группы "ПСЖ" обыграл "Брюгге" — 4:1. Таким образом, на финише группового турнира "Сити" с 12 очками занял первое место, на один балл меньше у "ПСЖ". Именно эти два коллектива и продолжат борьбу в Лиге чемпионов. А нынешний обидчик "горожан" отправится в Лигу Европы с третьего места, "Брюгге" же стал последним.
Как ранее сообщал "Телеграф", на днях жена Зинченко опубликовала трогательное фото с дочерью.
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