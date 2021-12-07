Зінченко відзначився результативною передачею у матчі проти "Лейпцигу" (відео)

Старань українця не вистачило навіть для нічиєї.

У вівторок "Манчестер Сіті" виїзним матчем проти "Лейпцигу" завершив для себе груповий турнір Ліги чемпіонів.

"Городяни" поступилися супернику з рахунком 1:2, а до єдиного гола команду має пряме відношення український легіонер Олександр Зінченко. 11-й номер отримав передачу на лівому фланзі, промчав бровкою і виконав крос уздовж воріт. На дальній штанзі вдало відгукнувся на закид Ріяд Марез і в падінні переправив м’яч у сітку.

До цього німці забили свої два м’ячі. Спочатку Домінік Собослаї скористався провалом в обороні, вийшов віч-на-віч з Едерсоном, переграв голкіпера і покотив м’яч вже в порожні ворота. Другий гол в активі Андре Сілви. Португалець отримав м’яч по центру штрафного майданчика, подивився і точно пробив у правий нижній кут.

У паралельному матчі групи "ПСЖ" обіграв "Брюгге" — 4:1. Таким чином, на фініші групового турніру "Сіті" з 12 очками зайняв перше місце, на один бал менше у "ПСЖ". Саме ці два колективи і продовжать боротьбу у Лізі чемпіонів. А нинішній кривдник "городян" вирушить до Ліги Європи з третього місця, "Брюгге" став останнім.

Як раніше повідомляв "Телеграф", днями дружина Зінченка опублікувала зворушливе фото із дочкою.