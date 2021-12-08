Укр

Чемпионский матч в Парагвае войдет в историю: видео футбольного безумия

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Серро Портеньо" отпраздновал чемпионство Новость обновлена 08 декабря 2021, 14:43
"Серро Портеньо" отпраздновал чемпионство

Команды выдали невероятный поединок.

В минувший уик-энд в чемпионате Парагвая (Клаусура) был определен чемпион. Волею судеб все решалось в матче двух лидирующих команд — "Гуарани" и "Серро Портеньо". Главная игра сезона в южноамериканской стране подарила невероятную развязку, которая наверняка войдет в историю футбола.

Соответсвующее видео доступно на YouTube-канале Futboleros PY.

Перед заключительным туром в первенстве лидировал "Серро Портеньо", который опережал "Гуарани" на два очка. Решающая игра проходила на территории "Гуарани". Уже на старте поединка гости лишились одного футболиста — с поля был удален полузащитник команды. Хозяева воспользовались большинством и забили два гола к 51-й минуте поединка. В компенсированное время при счете 2:0 рефери удалил двоих игроков "Гуарани" за неспортивное поведение. После этого состоялся исторический камбэк — футболисты "Серро Портеньо" сравняли счет, забив два гола на 99-й и 101-й минутах. 

Ничья сделала "Серро Портеньо" чемпионом Парагвая. К слову, рефери после этого поединка в сопровождении полиции спасался бегством от разъяренных болельщиков хозяев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" пропустил гол за 17 секунд до окончания матча с "Шерифом" в Лиге чемпионов.

Теги:
#Футбол #Парагвай
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