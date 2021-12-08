Чемпіонський матч у Парагваї увійде в історію: відео футбольного божевілля

Команди видали неймовірний поєдинок.

Минулого вікенду в чемпіонаті Парагваю (Клаусура) було визначено чемпіона. Волею долі все вирішувалося у матчі двох лідерів — "Гуарані" та "Серро Портеньо". Головна гра сезону в південноамериканській країні подарувала неймовірну розв’язку, яка, напевно, увійде в історію футболу.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Futboleros PY.

Перед кінцевим туром у першості лідирував "Серро Портеньо", який випереджав "Гуарані" на два очки. Вирішальна гра проходила на території "Гуарані". Вже на старті поєдинку гості втратили одного футболіста – з поля було вилучено півзахисника команди. Господарі скористалися більшістю та забили два голи до 51-ї хвилини матчу. У компенсований час при рахунку 2:0 рефері вилучив двох гравців "Гуарані" за неспортивну поведінку. Після цього відбувся історичний камбек — футболісти "Серро Портеньо" зрівняли рахунок, забивши два голи на 99-й та 101-й хвилинах.

Нічия зробила "Серро Портеньо" чемпіоном Парагваю. До речі, рефері після цього поєдинку у супроводі поліції рятувався втечею від розлючених уболівальників господарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" пропустив гол за 17 секунд до закінчення матчу з "Шерифом" у Лізі чемпіонів.