Укр

Итальянские гранды нацелились на героя Украины на Евро-2020 (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Артем Довбик Новость обновлена 09 декабря 2021, 09:25
Артем Довбик

Довбик в ближайшее время может сменить прописку.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик в зимнее трансферное окно может перебраться в Серию А.

Как сообщает areanapoli, на украинского футболиста претендуют "Болонья", "Наполи" и "Фиорентина". Речь идет о полноценном трансфере.

Ранее в СМИ была информация, что в услугах Довбика заинтересован ряд турецких и бельгийских клубов.

Нападающий стал известен широкой общественности после гола в экстра-тайме матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции (2:1). Тогда футболист вышел на замену и в концовке встречи головой забил победный мяч и вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Довбик провел 16 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.сom, который специализируется на подсчете стоимости игроков, оценивает украинского футболиста в 1.8 миллиона евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", в услугах другого украинского форварда заинтересована "Барселона", которая сейчас находится в режиме экономии.

Теги:
#ФК Наполи #Серия А #ФК Фиорентина #ФК Болонья #УПЛ #Днепр-1
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