Умер самый известный украинский фанат Парамон: подробности

Сергею Заборовскому было 66 лет

В четверг, 9 декабря ушел из жизни известный спортивный фанат Сергей Заборовской, более известный как Парамон, сообщает телеграм-канал «Записки Динамовца».

Причина смерти на данный момент не называется.

Летом этого года Парамон уже находился в коме, но вышел из нее и продолжил активную жизнь.

Заборовский был традиционным болельщиком "Динамо" с 1967 года, после чего практически не пропускал игр любимой команды. Позже Парамон всегда был за воротами во время игр национальной сборной Украины. С мнением известного фаната считалось большинство тренеров и игроков клуба, в том числе и Валерий Лобановский.

Кроме "Динамо", Парамона можно было регулярно увидеть на баскетбольных играх киевских команд, а также на хоккейных встречах с участием "Сокола".

В последнее время Парамон не посещал спортивные сооружения из-за болезни.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Динамо" в матче 6-го тура группового турнира на выезде потерпело поражение от "Бенфики" со счетом 0:2. Киевский клуб занял последнее место и не пробился в весеннюю часть еврокубков.