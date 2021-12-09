Умер самый известный украинский фанат Парамон: подробности
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Сергею Заборовскому было 66 лет
В четверг, 9 декабря ушел из жизни известный спортивный фанат Сергей Заборовской, более известный как Парамон, сообщает телеграм-канал «Записки Динамовца».
Причина смерти на данный момент не называется.
Летом этого года Парамон уже находился в коме, но вышел из нее и продолжил активную жизнь.
Заборовский был традиционным болельщиком "Динамо" с 1967 года, после чего практически не пропускал игр любимой команды. Позже Парамон всегда был за воротами во время игр национальной сборной Украины. С мнением известного фаната считалось большинство тренеров и игроков клуба, в том числе и Валерий Лобановский.
Кроме "Динамо", Парамона можно было регулярно увидеть на баскетбольных играх киевских команд, а также на хоккейных встречах с участием "Сокола".
В последнее время Парамон не посещал спортивные сооружения из-за болезни.
Как ранее сообщал "Телеграф", "Динамо" в матче 6-го тура группового турнира на выезде потерпело поражение от "Бенфики" со счетом 0:2. Киевский клуб занял последнее место и не пробился в весеннюю часть еврокубков.
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