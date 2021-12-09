Укр

Умер самый известный украинский фанат Парамон: подробности

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
307
Парамон Новость обновлена 09 декабря 2021, 20:47
Парамон

Сергею Заборовскому было 66 лет

В четверг, 9 декабря ушел из жизни известный спортивный фанат Сергей Заборовской, более известный как Парамон, сообщает телеграм-канал «Записки Динамовца».

Причина смерти на данный момент не называется.

Летом этого года Парамон уже находился в коме, но вышел из нее и продолжил активную жизнь.

Заборовский был традиционным болельщиком "Динамо" с 1967 года, после чего практически не пропускал игр любимой команды. Позже Парамон всегда был за воротами во время игр национальной сборной Украины. С мнением известного фаната считалось большинство тренеров и игроков клуба, в том числе и Валерий Лобановский.

Кроме "Динамо", Парамона можно было регулярно увидеть на баскетбольных играх киевских команд, а также на хоккейных встречах с участием "Сокола".

В последнее время Парамон не посещал спортивные сооружения из-за болезни.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Динамо" в матче 6-го тура группового турнира на выезде потерпело поражение от "Бенфики" со счетом 0:2. Киевский клуб занял последнее место и не пробился в весеннюю часть еврокубков.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев)
Александр Тупицкий
Политика
Не только Портнов: США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Тупицкий
Не только Портнов: США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины
Дата публикации
Категория
Разговор Байдена и Путина
Украина может стать "разменной монетой": эксперт указал на последствия разговора Путина и Байдена
Дата публикации
Категория
Газу в 2022 году чиновники прогнозируют рост тарифа на 13-20%
Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники
Дата публикации
Категория
Алена Шпилева потеряла в аварии парня и подругу
"Полицейский не стоял на ногах": девушка погибшего в ДТП с копом под Киевом
Дата публикации
Категория
В Житомире коммунальщики всю ночь расчищали улицы
Транспортный коллапс и массовые травмы пешеходов: погода в Украине готовит неприятный сюрприз (фото, видео)