Помер найвідоміший український фанат Парамон: подробиці

Сергію Заборовському було 66 років

У четвер, 9 грудня, пішов з життя відомий спортивний фанат Сергій Заборовський, більш відомий як Парамон, повідомляє телеграм-канал «Записки Динамівця».

Причина смерті зараз не називається.

Влітку цього року Парамон вже перебував у комі, але вийшов із неї та продовжив активне життя.

Заборовський був традиційним уболівальником "Динамо" з 1967 року, після чого практично не пропускав ігор улюбленої команди. Пізніше Парамон завжди був за брамою під час ігор національної збірної України. На думку відомого фаната вважалася більшість тренерів та гравців клубу, у тому числі і Валерій Лобановський.

Окрім "Динамо" Парамона можна було регулярно побачити на баскетбольних іграх київських команд, а також на хокейних зустрічах за участю "Сокола".

Останнім часом Парамон не відвідував спортивні споруди через хворобу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Динамо" у матчі 6-го туру групового турніру на виїзді зазнало поразки від "Бенфіки" з рахунком 0:2. Київський клуб посів останнє місце та не пробився у весняну частину єврокубків.