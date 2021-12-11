Укр

Стал известен состав сборной Украины на женскую биатлонную эстафету

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Юлия Джима Новость обновлена 11 декабря 2021, 11:43
Юлия Джима

На данный момент собраны все самые сильные.

Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету в австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону.

Откроет гонку для Украины Ирина Петренко, на втором этапе побежит Юлия Джима, за ней Дарья Блашко, а финишером станет Елена Билосюк (Пидгрушная).

Старт гонки запланировал на 15.15, посмотреть забег в прямом эфире можно на телеканале UA:Перший.

Как ранее сообщал "Телеграф", в составе сборной Украины накануне этапа произошла замена. Помимо эстафеты, в воскресенье девушки побегут гонку преследования по итогам спринта, который прошел в пятницу.

В понедельник стало известно, что из-за проблем со здоровьем Анастасия Меркушина вынуждена была покинуть основу и вернуться в Украину для прохождения лечения. Тренерский штаб принял решение довызвать Абрамову, а Екатерина Бех продолжит восстанавливаться к следующему этапу во французском Анси.

На этап Кубка IBU (второго по силе биатлонного турнира) была вызвана Юлия Журавок, которая не выступала в последнее время из-за беременности и родов.

Теги:
#Биатлон #Сборная Украины по биатлон
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