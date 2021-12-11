Став відомий склад збірної України на жіночу біатлонну естафету

На даний момент зібрані всі найсильніші.

Став відомий склад жіночої збірної України на естафету в австрійському Хохфільцені на етапі Кубка світу з біатлону.

Відкриє гонку для України Ірина Петренко, на другому етапі побіжить Юлія Джима, за нею Дар’я Блашко, а фінішером стане Олена Білосюк (Підгрушна).

Старт перегонів заплановано на 15.15, переглянути забіг у прямому ефірі можна на телеканалі UA:Перший.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у складі збірної України напередодні етапу відбулася заміна. Крім естафети, в неділю дівчата проведуть гонку переслідування за підсумками спринту, який пройшов у п’ятницю.

У понеділок стало відомо, що через проблеми зі здоров’ям Анастасія Меркушина змушена була залишити основу та повернутися до України для проходження лікування. Тренерський штаб прийняв рішення викликати Абрамову, а Катерина Бех продовжить відновлюватися до наступного етапу у французькому Ансі.

На етап Кубка IBU (другого за силою біатлонного турніру) була викликана Юлія Журавок, яка не виступала останнім часом через вагітність та пологи.